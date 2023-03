Chelsea dreht das Duell und eliminiert den BVB

Nach der 0:1-Niederlage im Hinspiel gewinnt der FC Chelsea zu Hause an der Stamford Bridge gegen Borussia Dortmund mit 2:0 und zieht ins Viertelfinale ein.

Im Mittelpunkt des Spiels steht ein Treffer nach einem Elfmeter durch Kai Havertz in der 53. Minute, der nach einem Raheem Sterling-Treffer in der 43. Minute den 2:0-Schlussstand bedeutet und die ganzen Defizite der aktuellen Regeln im Fussball offenbart. Einmal mehr ist es ein korrekt gegebener (!) Handspiel-elfmeter, der aus einer völlig ungefährlichen Situation herrührt und in der der Dortmunder «Übeltäter» Marius Wolf alles andere als absichtlich handelt. Havertz schiesst den Penalty zunächst sogar gegen den Pfosten, profitiert dann auch aber davon, dass danach ein Dortmunder den Ball zuerst berührt, der bei seinem ersten Abschluss regelwidrig im Strafraum steht.

Chelsea bringt den 2:1-Vorsprung im Gesamtskore über die Bühne und steht im Viertelfinale. Die Dortmunder Proteste richten sich nach Abpfiff auf dem Feld zunächst gegen den niederländischen Schiedsrichter Danny Makkelie. Vielmehr müssten sie – tatsächlich auch im Sinne des Fussballs insgesamt – gegen die aktuelle Regelsprechung gerichtet sein.

Im Parallelspiel des Abends lässt Benfica keinerlei Diskussionen zu und gewinnt gegen Brügge mit 5:1. Bereits das Hinspiel gewannen die Portugiesen mit 2:0 und stehen souverän im Viertelfinale.

psc 7 März, 2023 23:23