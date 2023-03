Treffen in London: Chelsea & ManUtd umgarnen Gregor Kobel

Gregor Kobel spielt bei Borussia Dortmund seit längerer Zeit auf sehr hohem Niveau. Mit Chelsea und Manchester United interessieren sich zwei englische Topklubs für den Schweizer Nati-Keeper.

Nach Informationen von «Sport 1» haben sich die Verantwortlichen der Blues in der vergangenen Woche in London vor der Champions League-Partie gegen Dortmund mit dem Berater des 25-Jährigen ausgetauscht. Der Premier Ligist ist von seinen aktuellen Goalies Kepa Arrizabalaga und Eduard Mendy nicht vollends überzeugt und sieht in Kobel einen Goalie, der eine Ära prägen könnte.

Dasselbe gilt offenbar auch für ManUtd, wo David De Gea ebenfalls nicht unumstritten ist, auch wenn der 32-jährige Spanier noch einmal einen neuen Vertrag erhalten könnte.

Trotz der Sondierungen der englischen Topklubs brauchen sich BVB-Fans noch nicht allzu sehr zu fürchten. Erstens ist der Bundesligist an einem Verkauf Kobels derzeit nicht interessiert und zweitens hat der Keeper schon mehrfach klargemacht, dass es ihm in Dortmund sehr gut gefällt und er durchaus auch langfristig da plant.

Ein Wechsel im kommenden Sommer würde daher eher überraschen.

psc 14 März, 2023 09:15