Christian Pulisic kann sich Rückkehr zum BVB vorstellen

Christian Pulisic ist derzeit für das US-Team an der WM im Einsatz. Nach dem Turnier könnte unter Umständen eine Rückkehr zum BVB zum Thema werden.

Wie die «Bild» berichtet, kann sich der 24-jährige Stürmer einen entsprechenden Transfer durchaus vorstellen. Vor seinem 64 Mio. Euro-Wechsel zu Chelsea im Jahr 2019 lief er während mehr als vier Jahren bereits für Dortmund auf und konnte sich da profilieren. An der Stamford Bridge ist Pulisic derzeit hingegen nicht immer gesetzt. Für eine Rückkehr nach Dortmund müsste der polyvalente Stürmer wohl Gehaltseinbussen in Kauf nehmen, was für diesen vorstellbar ist.

Noch läuft Pulisics Vertrag in London bis 2024. Angeblich beschäftigen sich auch die Ligakonkurrenten Manchester United, Arsenal und Newcastle United mit ihm, die finanziell allesamt potenter sind als der BVB.

psc 29 November, 2022 17:00