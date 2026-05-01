Gregor Kobel sorgt beim BVB für den Abgang von Diant Ramaj

Torhüter Diant Ramaj ist in dieser Saison von Borussia Dortmund an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen. Im Sommer kehrt der 24-Jährige erst einmal zum BVB zurück – dort wird er angesichts der Personalie Gregor Kobel jedoch kaum bleiben

Der Schweizer Nati-Goalie ist nämlich auch in der kommenden Saison fest als Nummer 1 eingeplant. Kobel steht bis 2028 unter Vertrag, und konkrete Wechselgerüchte, wie sie in der Vergangenheit durchaus aufkamen, gibt es zurzeit nicht. Ramaj hat schon mehrfach klargestellt, dass er nicht bereit ist, einen Nummer 2-Posten zu bekleiden. Dieser ist in Dortmund ohnehin an Alexander Meyer vergeben, der im Laufe dieser Saison noch einmal verlängerte.

Laut «Ruhr Nachrichten» könnte Ramaj den BVB im Sommer nach zwei Leihen (FC Kopenhagen & Heidenheim) fix verlassen. Eine weitere Leihe wäre angesichts des noch bis 2029 gültigen Kontrakts zwar grundsätzlich möglich. Dortmund könnte aber versuchen, durch einen Verkauf Transfererlöse zu generieren. Die Einnahmen könnten wiederum in Neuzugänge auf anderen Positionen investiert werden.

Empfohlen für neue Engagements hat sich Ramaj mit seinen Leistungen in Heidenheim durchaus. Es droht zwar schon seit längerer Zeit akut der Abstieg, Ramaj zeigte jedoch mehrheitlich solide Leistungen.