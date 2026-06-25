Der BVB verstärkt die sportliche Führung mit David Blacha von Elversberg

Borussia Dortmund erweitert seine sportliche Führung mit David Blacha.

Der 35-Jährige war seit 2023 bei Bundesliga-Aufsteiger Elversberg tätig – zunächst als Scout und zuletzt als Leiter Lizenzbereich & Scouting. Blacha, der einst im Nachwuchs des BVB spielte, wird dort als Referent des Sportdirektors Ole Book verpflichtet.

Dortmunds Geschäftsführer Lars Ricken sagt: «Wir freuen uns, dass wir David für Borussia Dortmund gewinnen konnten und sind überzeugt, dass er uns mit seinen Fähigkeiten weiterbringen wird. Ich kenne David noch als ehrgeizigen Jugendspieler in Schwarzgelb und freue mich, dass er jetzt wieder Teil des BVB wird.»

Sportdirektor Ole Book erklärt: «David hat mit seiner Arbeit einen wichtigen Teil zur erfolgreichen Entwicklung der SV Elversberg in den vergangenen Jahren beigesteuert. Ich schätze seine Expertise und freue mich, dass wir künftig auch in Dortmund zusammenarbeiten werden.»