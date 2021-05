“Der Junge wird lange ausfallen”: Kehl zur Verletzung von Morey

Verteidiger Mateu Morey verletzte sich im DFB-Pokal-Halbfinale gegen Holstein Kiel (5:0) folgenschwer. Das bestätigt BVB-Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl.

Den Einzug ins DFB-Pokal-Finale hat Borussia Dortmund am Samstagabend fixiert. Allerdings mussten die Dortmunder den Ausfall von Mateu Morey hinnehmen. Der Spanier blieb er bei einem Sprint im Rasen hängen, sein linkes Bein überstreckte sich, knickte in die Gegenrichtung durch. Im Anschluss schrie der Defensivspieler minutenlang auf.

Am Sonntag bestätigte Sebastian Kehl beim “Sport1-Doppelpass” die Befürchtungen: “Es ist eine schwere Band- und Kapselverletzung. Weitere Diagnosen werden heute und morgen noch stattfinden.” Der 41-Jährige weiter: “Der Junge wird lange ausfallen. Es war in der Szene gleich zu sehen, dass sich Mateu sehr schwer verletzt hat. Seine Schreie waren sehr lange im Stadion zu hören, auch in der Kabine dann noch. Es tut uns allen sehr, sehr leid für den Jungen.”

adk 2 Mai, 2021 12:32