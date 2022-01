Donny van de Beek beim BVB zur Leihe angeboten

Donny van de Beek kämpft bei Manchester United um Spielzeit. Vermeintlich bessere Chancen hätte der Mittelfeldspieler anderswo. Vielleicht bei Borussia Dortmund?

Wie die “Manchester Evening News” berichten, wurde den Verantwortlichen von Borussia Dortmund die Option offeriert, Donny van de Beek von Manchester United auszuleihen. Dasselbe gelte auch für Newcastle United.

Ob van de Beek, der in dieser Saison bislang erst auf 379 Spielminuten kommt, im Januar tatsächlich einen Wechsel vollzieht, gilt es jedoch abzuwarten. Zuletzt kündigte Manchester Uniteds Interimscoach Ralf Rangnick noch an, dass der niederländische Nationalspieler bis Ende der Saison bleiben soll. Vertraglich ist der 24-jährige noch bis 2025 an den englischen Rekordmeister gebunden.

adk 13 Januar, 2022 17:35