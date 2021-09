Fans sorgen bei Torpremiere von Donyell Malen für Ärger

Der niederländische Neuzugang Donyell Malen erzielt in seinem bereits zehnten Spiel für Borussia Dortmund endlich seinen ersten Treffer und sorgt für den Sieg des BVB gegen Sporting.

Nach einem herrlichen Pass von Jude Bellingham reüssiert der Sancho-Ersatz in der 40. Minute und bringt Dortmund in Führung. Beim knappen Resultat von 1:0 bleibt es bis zum Schluss. Dortmund ist damit mit zwei Siegen aus zwei Spielen ideal in die Königsklasse gestartet.

Ärger gibt es im Signal Iduna Park dennoch: Einige der rund 500 mitgereisten Sporting-Fans legen sich mit Ordnern und der Polizei an und sorgen zwischenzeitlich für Unruhe auf den Rängen. Letztlich bringen die Ordnungshüter die Situation aber in den Griff.

psc 28 September, 2021 23:09