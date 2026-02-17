Dortmunds 1. Neuzugang für Sommer 2026 sitzt am Abend im Stadion

Borussia Dortmund hat sich in dieser Woche den ersten Neuzugang für den kommenden Sommer gesichert. Das brasilianische Verteidiger-Talent Kauã Prates weilt am Abend sogar im Stadion.

Der Youngster ist für die medizinischen Tests und die Vertragsunterschrift nach Deutschland gereist. Der 17-Jährige unterzeichnet im Hinblick auf die kommende Saison laut «Sky» einen Vertrag bis 2031. Die Ablöse beträgt 7 Mio. Euro plus bis zu 5 Millionen Boni. Noch spielt der Linksverteidiger in seiner Heimat für Cruzeiro Belo Horizonte. Bis im Sommer wird er dies auch weiterhin tun. Danach folgt der definitive Wechsel zum BVB.

Die Bemühungen von Dortmund begannen bereits im vergangenen Herbst. Es gab internationale Konkurrenz, Prates hat sich aber für die Offerte des Bundesligisten entschieden.

Am Abend spielt der BVB in den Champions League-Playoffs gegen Atalanta, der baldige Neuzugang wird im Stadion anwesend sein und die Atmosphäre geniessen.