Terzic spricht: So soll Jadon Sancho aus dem Loch finden

Jadon Sancho kommt in dieser Saison weiterhin nicht in Fahrt. Trainer Edin Terzic stützt den jungen Engländer aber und hat auch einen Plan, wie dieser wieder in die Spur kommt.

Wichtig sei in erster Linie der Support aller Verantwortlichen beim BVB: “Wir versuchen, jedem Spieler die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Das sind zum einen individuelle Dinge, in denen sich der Spieler verbessern muss. Auch als Gruppe müssen wir schauen, wie wir ihn besser unterstützen können, ihn besser in Positionen bringen können, in denen er sich wohl fühlt”, sagt Terzic am Montag auf einer Pressekonferenz. Am Engagement von Sancho fehle es “definitiv nicht. Er wehrt sich und möchte unbedingt alles zeigen. Aktuell fehlt seine Leichtigkeit und Magie, die wir gewohnt sind. Da werden wir ihn bestmöglich unterstützen, dass er die wiederbekommt.”

Einen weiteren schweren Schlag musste Sancho nun hinnehmen: Wegen der Mutation des Corona-Virus, die bisher vor allem in Grossbritannien und Südafrika nachgewiesen wurde, kann er über die Weihnachtstage nicht in die Heimat reisen – wie auch Jude Bellingham nicht. “Wenn ich die aktuelle Situation richtig sehe, ist eine Rückkehr nach Deutschland aktuell nicht möglich. Daher können wir unsern Spielern nicht erlauben, nach England zu reisen”, sagt BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

psc 21 Dezember, 2020 15:34