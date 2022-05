Manchester City hat nun eine Einigung im Transferpoker um Erling Haaland bestätigt. Der Wechsel des 21 Jahre alten Norwegers, der Borussia Dortmund für rund 60 Millionen Euro verlassen dürfte, sei vorbehaltlich letzter zu klärender Details unter Dach und Fach, so die Engländer.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

— Manchester City (@ManCity) May 10, 2022