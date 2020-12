Embolo trifft, Steffen legt vor

Heute waren wieder so einige Schweizer Legionäre auf den Plätzen unterwegs. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Leistungen.

Renato Steffen (VfL Wolfsburg): Starker Auftritt des Nati-Spielers beim Auswärtsspiel in Köln (2:2). Steffen gab die Vorlage zum 2:2 durch Weghorst, als er von rechts in die Mitte zog und perfekt vorlegte. Kurz darauf hatte er die Möglichkeit, selbst zu treffen, scheiterte aber aus spitzem Winkel.

Arminia Bielefeld – Mainz 05 2:1 (2:0)

Zweiter Saisonsieg für Cedric Brunner und Co.! Der ehemalige FCZ-Profi hatte es nach rund einer halben Stunde einmal selbst versucht und zog aus rund 30 Metern ab. Brunners Schuss ging allerdings einige Meter vorbei. Auf Mainzer Seite stand Edimilson Fernandes in der Startformation. Im zentralen Mittelfeld blieb er unauffällig und glücklos. Wurde dementsprechend nach einer Stunde aus der Partie genommen.

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund 1:1 (1:0)

Wieder lassen die Schwarz-Gelben um Lucien Favre wichtige Punkte liegen. Für die Frankfurter begann Djibril Sow wie zuletzt von Beginn an. Der holte sich nach einer Stunde nach einem Tritt gegen Witsel die Gelbe Karte ab. Ansonsten war Sow stark unterwegs, verzeichnete 66 Ballaktionen und verlor fast keinen seiner Zweikämpfe. Für Roman Bürki war es ein nahezu ereignisloser Nachmittag. Bis auf das 0:1 war er kaum gefordert – und selbst da war er ohne Chance.

SC Freiburg – Borussia M’gladbach 2:2 (1:1)

Yann Sommer, Denis Zakaria und Breel Embolo standen allesamt in der Borussia-Anfangsformation. Sommer hatte vor allem in den ersten Minuten viel zu tun, wehrte aber alle Bälle stark ab. Beim 1:1 sah der Goalie zwar unglücklich aus, konnte aber nichts ausrichten. Für Zakaria war es der zweite Startelf-Einsatz in der Bundesliga. Embolo überzeugte einmal mehr mit seinem ersten Bundesliga-Treffer in dieser Saison (zum VIDEO). Michael Lang sass auf der Bank.

aoe 5 Dezember, 2020 17:45