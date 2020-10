Emre Can positiv auf Coronavirus getestet

Borussia Dortmunds Profi Emre Can wurde positiv auf das Coronavirus getestet.

Der 26-Jährige ist nach Klubangaben symptomfrei und hat sich sofort in häusliche Isolation begeben. Trotz des positiven Tests von Emre Can steht dem Revierderby am Samstag gegen Schalke 04 (noch) nichts im Wege: Alle anderen Tests fielen negativ aus.

Can ist nach Manuel Akanji der zweite Dortmunder Profi, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Schweizer Nationalspieler hat die Erkrankung inzwischen überstanden und steht am Samstag zur Verfügung.

Emre #Can ist positiv auf COVID-19 getestet worden. Er ist symptomfrei und befindet sich bereits in häuslicher Isolation. Einer Austragung von #BVBS04 steht nichts im Wege, weitere Tests von Spielern und Staff fielen am Freitag negativ aus. Gute Besserung, Emre! 🙏 pic.twitter.com/jJ6V4w2n9m — Borussia Dortmund (@BVB) October 23, 2020

psc 23 Oktober, 2020 17:41