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Verlängert um ein Jahr

Emre Can unterschreibt seinen neuen Vertrag beim BVB

Autor: Peter Schneiter | Publiziert: 20 März, 2026 14:35
Emre Can unterschreibt seinen neuen Vertrag beim BVB

Borussia Dortmunds Kapitän Emre Can unterzeichnet am Freitag einen neuen Vertrag bei den Schwarzgelben.

Der 32-Jährige läuft seit mehr als sechs Jahren für den BVB auf und bleibt dem Bundesligisten weiterhin treu. Sein neues Arbeitspapier läuft für eine weitere Spielzeit bis 2027. Ursprünglich endete das Arbeitsverhältnis von Can im Juni dieses Jahres.

Geschäftsführer Lars Ricken hat zuletzt bereits angekündigt, dass der Defensivstratege im Verein bleiben soll. Die Unterschrift an der Strobelallee findet am Freitag statt.

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