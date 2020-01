Emre Can: Wechsel zum BVB wird immer konkreter

Emre Can wird Juventus noch in diesem Monat mit grosser Wahrscheinlichkeit verlassen. Ein Wechsel zu Borussia Dortmund wird immer wahrscheinlicher.

Laut “Sky” hat der Bundesligist sehr gute Chancen auf eine Verpflichtung des deutschen Nationalspielers. Emre Can will Juve unbedingt verlassen, um woanders mehr Einsatzzeiten zu erhalten und sich die Chance auf eine EM-Teilnahme aufrecht zu halten. Der BVB ist demnach gut im Rennen, wobei auch Premier League-Klubs am früheren Liverpool-Profi dran seien.

Juve zeigt sich inzwischen gesprächsbereit, nachdem die Turiner zu Beginn des Winters einen Abgang noch eher ausschlossen.

psc 23 Januar, 2020 10:10