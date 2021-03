England nominiert Jude Bellingham nun doch

Der englische Nationaltrainer Gareth Southgate hat Dortmunds Jungstar Jude Bellingham für die anstehenden Länderspiele nominiert.

Borussia Dortmund soll eigentlich darauf hingewirkt haben, dass der 17-jährige Mittelfeldspieler für die Spiele der Three Lions gegen Albanien, Polen und San Marino nicht einrücken muss, da ansonsten bei der Rückkehr nach Deutschland eine zweiwöchige Quarantäne drohen könnte. Southgate und der englische Verband gingen darauf aber nicht ein. Bellingham ist im Aufgebot dabei.

Der BVB könnte eine Abstellung allerdings verweigern, wie Sportdirektor Michael Zorc am Donnerstagmittag verkündete: “Wir sind mit sämtlichen Verbänden, bei denen es Probleme geben könnte, und den Gesundheitsbehörden im Austausch und versuchen, Lösungen zu finden. Klar ist auch, wenn dem BVB nach der Abstellung Nachteile entstehen würden wie eine längere Quarantäne von Spielern, verweigern wir die Abstellung.”

Gareth Southgate bleibt indes hoffnungsvoll: “Wir haben ihn für den Moment im Kader gelassen, aber es sieht danach aus, dass die Quarantäne-Regeln in Deutschland es verhindern. Wir prüfen gerade noch, was möglich ist, und wir wollten ihn für den Kader nominieren.” Möglich ist, dass Bellingham etwa nur in Albanien zum Einsatz kommt, wo das Team antreten muss.

Here it is… your first #ThreeLions squad of the year! 👊 — England (@England) March 18, 2021

psc 18 März, 2021 16:39