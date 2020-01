Enthüllt: So schnappte sich der BVB Haaland

Borussia Dortmund hat den Transfer-Coup gelandet und Erling Braut Haaland verpflichtet. Wie der BVB jedoch der Konkurrenz den begehrten Knipser wegschnappte, enthüllt nun ein Bericht.

Der Sportportal “The Athletic” hat nun enthüllt, wie Borussia Dortmund Erling Braut Haaland locken konnte. Der BVB hat zu einigen detailreichen und klugen Mitteln gegriffen.

Dortmund soll den Norweger bereits 2016 auf dem Zettel gehabt haben, als er bei einem U17-Turnier für Furore sorgte. “Wir besuchten das Turnier nicht speziell, um Haaland zu beobachten, aber er wurde sehr schnell interessant für uns”, wird BVB-Chefscout Markus Pilawa zitiert.

Als Haaland dann sein Debüt bei Molde gab und in der Folge zu Red Bull Salzburg wechselte, sahen sich die Scouts des BVB 28 Partien in der Wiederholung oder live an. Der externe Berater der Schwarzgelben, Matthias Sammer, war so bereits im Vorjahr auch öfter in Salzburg, um den 19-Jährigen beim Training zuzusehen und dessen Einstellung einzuschätzen.

Durch den Durchbruch des jungen Stürmers in der Champions League fürchtete man in Dortmund aber, dass die Konkurrenz nun zu gross sei und man im Poker um Haaland den Kürzeren ziehen könnte. Die Verantwortlichen sahen sich zum Handeln gezwungen und überlegten diverse Massnahmen, um den Norweger von einem Wechsel überzeugen zu können.

Demnach haben Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sportdirektor Michael Zorc dem Youngster besonders die Atmosphäre im Signal Iduna Park schmackhaft gemacht, Haalands Vater Alf-Inge bekam neben Einblicken in das Trainingszentrum auch die Abläufe beim BVB aufgezeigt. Etwas, das bei ManUtd gefehlt haben soll. Zudem wurden Profis wie Thomas Delaney und weitere dazu beauftragt, dem Wunschspieler über WhatsApp von einem Wechsel nach Dortmund zu überzeugen.

Seit dem Transfer von Henrikh Mkhitaryan im Jahr 2013 pflegen der BVB und Starberater Mino Raiola zudem ein gutes Verhältnis. Mit ManUtd ist das alles andere als der Fall – ein weiterer Pluspunkt für den Revierklub, der am Ende sogar ausschlaggebend gewesen sein könnte.

adk 4 Januar, 2020 15:40