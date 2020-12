Deshalb entschied sich der BVB gegen Ferran Torres

Borussia Dortmund galt lange Zeit als Interessent von Ferran Torres. Letztlich entschied sich der Bundesligist aber aus vor allem einem Grund gegen den 20-Jährigen.

Den BVB-Verantwortlichen war der Angreifer schlicht zu wenig torgefährlich, berichtet “Sky”. Zwar sollen die Berater von Berater von Ferran Torres in der vergangenen Transferperiode gleich zweimal in Dortmund vorstellig geworden sein, ein Wechsel wurde letztlich aber nicht realisiert. Stattdessen wechselte der Stürmer für 23 Mio. Euro von Valencia zu Manchester City in die Premier League.

Dort beweist er seine Torgefährlichkeit durchaus: In 12 Pflichtspielen für die Skyblues gelangen ihm in dieser Saison immerhin fünf Tore.

Torres war 2019 auch bei Gladbach ein Thema. Die Fohlen verzichteten damals aber ebenfalls auf eine Verpflichtung.

psc 1 Dezember, 2020 14:06