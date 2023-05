Enzo Le Fée steht weiterhin im Fokus von Borussia Dortmund

Borussia Dortmund schielt nach wie vor auf das französische Spielmacher-Talent Enzo Le Fée vom FC Lorient.

Der 23-Jährige hat sich in der Ligue 1 etabliert und kommt für seinen Verein in der aktuellen Saison fünf Tore und fünf Assists markiert. Der Offensivspieler will den nächsten Karriere-Schritt machen und den Verein im Sommer trotz Vertrag bis 2024 verlassen. Laut "Bild" ist Le Fée beim BVB ein heisses Thema. Seine starke Technik und die Gefährlichkeit, die er bei Standard-Situationen heraufbeschwören kann, werden als grosses Plus herausgestrichen. Körperlich müsste der 1.70 Meter gross gewachsene Profi noch etwas an Muskelmasse zulegen.

Die Konkurrenz für Dortmund ist aber nicht ohne: Der italienische Meister Napoli und auch Premier Ligist Brighton & Hove Albion sollen sich ebenfalls für seine Dienste interessieren.

