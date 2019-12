Vier Angebote für Haaland – RB Leipzig hat finanzielle Limiten

Borussia Dortmund, RB Leipzig, Juventus und Manchester United kämpfen allesamt um den norwegischen Jungstar Erling Braut Haaland. Finanziell scheinen vor allem die Leipziger gewisse Limiten zu kennen.

Der Bundesliga-Klub will das Gehaltsgefüge nicht sprengen. Laut “Bild” wird man Haaland deshalb zum jetzigen Zeitpunkt nicht mit einem Salär von mehr als 5 Mio. Euro ausstatten. Zum Vergleich: Spitzenverdiener Timo Werner kriegt seit seiner Vertragsverlängerung jährlich 7 Millionen.

Haalands Berater Mino Raiola will für seinen Klienten angeblich ein Jahressalär von 8 Mio. Euro aushandeln. Borussia Dortmund, Juventus und ManUtd könnten auf diese Forderungen eingehen, was die Chancen von Leipzig grundsätzlich schmälert. Allerdings betonen der 19-Jährige und sein Vater und Berater stets, dass Spielpraxis bei der Wahl des Klubs derzeit das wichtigste Kriterium sei. Diesbezüglich könnte Leipzig wiederum Vorteile haben. Und schliesslich ist auch die Nähe zu Red Bull Salzburg, wo Haaland in dieser Saison am Laufmeter trifft, sicherlich kein Nachteil.

psc 18 Dezember, 2019 11:46