Erling Haaland erhält in seiner Heimat eine bizarre Statue

In der südnorwegischen Stadt Algard wurde die Skulptur enthüllt. Der Look ist durchaus gewöhnungsbedürftig. Künstler Kjetil Barane, der die Statue geschaffen hat, sagt gegenüber NRK: “Es ist eine grosse Ehre für mich, ihn als Skulptur erstellen zu dürfen, es ist wirklich schwierig. Mit Holz zu arbeiten, macht Spass. Man kann sehen, dass es bricht und lebt, es bekommt seinen eigenen Charakter.” Die Haaland-Statue ist über drei Meter hoch und wiegt über 700 Kilogramm. Sie wurde mit einer Motorsäge erstellt.

Haaland reiht sich in eine Liste von Profifussballern ein, die sich eigene Statuen freuen dürfen. Zu diesen gehören beispielsweise auch Cristiano Ronaldo oder Mohamed Salah.

The new statue of Erling Haaland is… interesting pic.twitter.com/Eq1QQqs6x2

— Hdhehehsdhsh (@James2390421) May 5, 2022