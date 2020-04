Erling Haaland macht eine Ansage: “War erst der Anfang”

Stürmerstar Erling Haaland ist bei Borussia Dortmund noch lange nicht am Ziel seiner Träume.

Der 19-Jährige schlug in diesem Jahr nach seinem Wechsel von Red Bull Salzburg beim BVB voll ein und erzielte für Schwarzgelb in elf Spielen ganze zwölf Tore erzielt. Mit seinen Entscheidungen während der Karriere ist er sehr zufrieden, auch mit dem Zeitpunkt für den Wechsel nach Dortmund: “Du musst wissen, wie gut du bist, wie gut der Klub ist und wie gut die Menschen sich dort um dich kümmern und dir helfen, dich zu verbessern”, so Haaland. Timing sei alles.

Auch das Stichwort Bescheidenheit ist für den Norweger wichtig: “Es war immer wichtig zu sagen: Ja, ich bin gut. Aber es gibt viele gute Spieler da draussen. Deshalb war es mir immer wichtig, nicht zu denken, ich sei besser als ich wirklich bin.”

Haaland bezeichnet seine bisherige Karriere rückblickend als “Traum”. Allerdings gab es auch Spiele, die nicht nach Wunsch verliefen. “Deshalb war nicht alles perfekt. Aber ich hatte ein paar sehr gute Jahre. Heute bin ich sehr glücklich und habe immer noch gute, wenn nicht sogar noch bessere Leute um mich herum. Deshalb würde ich sagen, dass das erst der Anfang ist und noch viel mehr kommen wird.”

psc 9 April, 2020 09:46