Erling Haaland droht sogar Ausfall bis zum Jahresende

Erling Haaland könnte wegen seiner Verletzung am Hüftbeuger für den kompletten Rest des Kalenderjahres 2021 ausfallen.

Bislang hat sich sein Verein Borussia Dortmund mit einer genaueren Angabe zur Ausfallzeit des 21-jährigen Norwegers noch zurückgehalten. Nach Angaben von “Sport 1” hat sich Haaland jedoch gleich einen Muskelbündelriss zugezogen. Damit fällt er sicherlich 5 bis 6 Wochen aus. Ob er in diesem Jahr überhaupt noch einmal eingreifen kann, ist äusserst fraglich. Noch ist unklar, wie der Reha-Aufbau vollzogen wird. Möglicherweise will man dem Topstürmer eher mehr Zeit zum kompletten Auskurieren geben und nicht auf das Tempo drücken. Demnach könnte er erst in der Rückrunde wieder zum Zug kommen.

psc 26 Oktober, 2021 17:12