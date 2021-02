Für dieses Salär würde Erling Haaland den BVB verlassen

Erling Haaland richtet sich auf mindestens eine weitere Saison im Trikot von Borussia Dortmund ein. Gänzlich ausgeschlossen ist ein Transfer im Sommer zwar nicht, Interessenten müssten aber sehr tief in die Taschen greifen.

Und zwar nicht nur was die Ablöse für den 20-jährigen Norweger betrifft (dreistellige Millionensumme), sondern auch was das Salär und den Vertrag des Jungstars angeht. Laut “Daily Star” würde Haaland für einen Fünfjahresvertrag bei einem anderen Klub ein Monatsgehalt von rund 350’000 Euro fordern. Über insgesamt fünf Jahre wären das sage und schreibe 90 Millionen Euro.

Die Topleistungen des Torjägers, der bis 2024 an Dortmund gebunden ist, wecken zwar längst Begehrlichkeiten bei anderen Topklubs, angesichts der Corona-Krise und auch weil eine Ausstiegsklausel von rund 75 Mio. Euro erst im Sommer 2022 greift, dürfte es in diesem Jahr aber noch relativ ruhig bleiben, was konkrete Offerten für den Norweger angeht. Klar ist aber schon jetzt, dass Berater Mino Raiola wegen Haaland in absehbarer Zeit Gespräche mit Real Madrid oder den finanzkräftigen Vereinen von der Insel führen wird.

psc 22 Februar, 2021 17:16