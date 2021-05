Erling Haaland macht eine Liebeserklärung an die BVB-Fans

Torjäger Erling Haaland gibt bei Borussia Dortmund pünktlich zum DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig am Donnerstagabend sein Comeback. Auch diese Partie wird wieder vor leeren Rängen stattfinden. Zu gerne würde der 20-jährige Norweger wieder vor den BVB-Fans auflaufen.

Im Gespräch mit der “Bild” macht Haaland den Dortmunder Fans eine regelrechte Liebeserklärung: “Wir freuen uns darauf, sie bald wieder bei uns zu haben. Sie sind wirklich einzigartig und ich liebe es, vor ihnen zu spielen”, wird er zitiert. Ein Treuebekenntnis ist diese Aussage allerdings nicht. Bezüglich seiner Zukunftsplanungen lässt sich der Jungstar nicht allzu sehr auf die Äste hinaus und sagt lediglich: “Ich möchte immer auf höchstem Niveau spielen. Besonders die Champions League ist wichtig für mich.” Die Qualifikation für die Königsklasse muss sich der BVB in den abschliessenden zwei Bundesligaspielen gegen Mainz und Leverkusen noch sichern. Der aktuelle vierte Tabellenplatz würde reichen.

Ob Haaland am Donnerstag bereits wieder in der Startelf steht, ist noch offen. Am Dienstag konnte er nach seinen muskulären Problemen erstmals wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. Im DFB-Pokal hofft er auf seinen ersten Titelgewinn mit Dortmund.

psc 12 Mai, 2021 14:03