Bei Erling Haaland geht es aufwärts

Nachdem Erling Haaland wegen einer Schwellung nach Bluterguss mehrere Wochen pausieren musste, ist er nun auf dem Weg zurück.

Der norwegische Jungstar hat sich zuletzt auf Marbella einer speziellen Reha unterzogen. BVB-Physio Thorben Voeste behandelte ihn während mehr als einer Woche. Laut “Bild” besteht die Hoffnung, dass Haaland für das Heimspiel der Borussia gegen Mainz 05 am Samstag wieder in den Kader zurückkehrt. Noch muss er von den Ärzten aber grünes Licht für die Rückkehr ins Mannschaftstraining erhalten. Entscheidend wird sein, ob er das Abschlusstraining am Freitag regulär bestreiten kann.

Ebenfalls angeschlagen sind Mats Hummels, Manuel Akanji sowie Thorgan Hazard und Thomas Meunier. Bereits klar ist, dass Raphaël Guerreiro wegen eines Muskelfaserrisses ausfällt.

psc 12 Oktober, 2021 10:15