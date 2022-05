Erling Haaland feiert Party-Nacht im BVB-Trainingsanzug

Erling Haaland verlässt Borussia Dortmund im Sommer nach zweieinhalb Jahren. Im Anschluss an das letzte Spiel der Saison feierte der 21-Jährige noch einmal so richtig.

Im Internet ist ein Video aufgetaucht, das den im BVB-Trainingsanzug feiernden Stürmer zeigt. Entstanden sind die Aufnahmen offenbar in einem Club in der Nähe von Dortmund. Nach dem Saisonabschluss am Samstag hat Haaland die Lokalität aufgesucht. Die Stimmung war bestens, wie die folgenden Aufnahmen zeigen:

Well Grealish, Foden, Walker and Haaland parties will be something won't it.. 😂pic.twitter.com/8N3vS9dwr5 — Manchestericonic™ (@manchestriconic) May 15, 2022

Haaland orientiert sich im Sommer neu und wird künftig für Manchester City spielen – wie einst schon sein Vater Alf-Inge.

psc 16 Mai, 2022 14:32