Haaland-Rückkehr gegen Leverkusen “eng bis unwahrscheinlich”

Erling Haaland wird wegen seiner muskulären Beschwerden das Topspiel gegen Bayer Leverkusen am Sonntag wohl wie erwartet verpassen.

Der 21-jährige Norweger konnte in dieser Woche bislang nicht am regulären Mannschaftstraining teilnehmen. Trainer Marco Rose sagt auf der Pressekonferenz am Freitag, dass es bezüglich eines Einsatzes gegen die Werkself “eng bis unwahrscheinlich” werde. Und zwar nicht nur bei Haaland, der einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich erlitt, sondern auch bei Mats Hummels (bakterielle Infektion) und Emre Can (ebenfalls Muskelfaserriss im Adduktorenbereich). Rose rechnet nicht unbedingt damit, dass er einer aus diesem Trio einsetzen kann.

🎙 Marco #Rose über Can, Haaland und Hummels: "Es ist nicht zu erwarten, dass einer der drei zum morgigen Abschlusstraining noch dazukommt. Mats ist heute Fahrrad gefahren, da müssen wir sehen, ob es vielleicht noch für den Kader reicht, aber es wird sehr eng.“#BVBB04 — Borussia Dortmund (@BVB) February 4, 2022

psc 4 Februar, 2022 15:15