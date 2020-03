Erling Haaland schwärmt für Zlatan Ibrahimovic

Borussia Dortmunds Senkrechtstarter Erling Haaland äussert sich sehr positiv über Zlatan Ibrahimovic.

Der 38-jährige Schwede ist für den jungen Norweger durchaus so etwas wie ein Vorbild. In ihm erkennt er sich wieder. “Ich mag seine Mentalität und wie er verschiedene Dinge betrachtet. Ich denke, ich hatte dieses Selbstvertrauen auch schon immer. Das bin quasi ich”, sagt Haaland dem englischen Fussballmagazin “FourFourTwo”.

Auch in Sachen Karriereplanung und Verlauf nimmt der 19-Jährige seinen älteren Sturmkollegen zum Vorbild: “Ich mag, wie er von einem Klub zum nächsten wechselt. In ein anderes Land – was nicht einfach ist – doch er kommt an und erzielt von der ersten Sekunde an gleich Tore. Ich mag es, das zu sehen.”

Ibrahimovic ist im Januar nach zwei Jahren in der MLS nach Europa zu Milan zurückgekehrt. Dort zeigt er sich seither wieder in bester Torlaune.

Auch Haaland wechselte im Winter den Klub: Für 20 Mio. Euro stiess er von Red Bull Salzburg zum BVB, wo er sofort einschlug und Tore am Laufmeter erzielt.

