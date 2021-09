Erling Haaland beschenkt den Sohn von Luis Suarez

BVB-Torjäger Erling Haaland schenkt dem Sohn von Luis Suarez ein Trikot von sich und lässt diesen damit strahlen.

Via Instagram richtet der uruguayische Torjäger von Atlético nach dem Geschenk einige Worte an den 21-jährigen Norweger: “Ein Top-Spieler … ich bin sehr dankbar für das Trikot für meinen Sohn, das er zum Geburtstag bekommen hat! Eine grosse Geste. Arbeite weiter so hart und danke erneut!” Neben den Dankensworten ist der Filius von Suarez mit dem unterschriebenen Dortmunder Trikot von Haaland zu sehen.

Zuletzt sorgte der Topstürmer noch für negative Schlagzeilen: Angeblich lehnte er bei einem Länderspiel zwischen Norwegen und Gibraltar einen Trikotwunsch von Gibraltars Nationalspieler Reece Styche herablassend ab.

28 September, 2021 18:22