Ex-BVB-Leihspieler Reinier findet einen neuen Klub

Der brasilianische Stürmer Reinier war in den vergangenen zwei Jahren von Real Madrid an Borussia Dortmund verliehen. Die Zeit beim BVB verlief für den 20-Jährigen auch wegen gesundheitlicher Probleme eher glücklos. Nun sucht er eine neue Herausforderung und könnte sie in Portugal finden.

Benfica zeigt Interesse an Reinier und könnte den jungen Angreifer für die kommende Saison von Real ausleihen. Der Vater des Brasilianers bestätigt das Interesse der Portugiesen gegenüber “Record”: “Mein Sohn ist begeistert. Wenn ein Klub von der Grösse von Benfica dich will, ist es unmöglich, nicht glücklich darüber zu sein.”

Auch eine Leihe innerhalb Spaniens bleibt aber ein Thema. Klar ist nur, dass Reinier in der kommenden Saison nicht für die Madrilenen auflaufen wird, wo er bis 2026 unter Vertrag steht. Die drei Nicht-EU-Plätze sind nämlich an seine Landsleute Éder Militão, Rodrygo Goes und Vinícius Júnior vergeben.

psc 24 Juni, 2022 15:14