Existenz des BVB gefährdet? Klubboss Watzke nimmt Stellung

Die Bundesliga stellt den Spielbetrieb vorläufig ein. Wird sogar die komplette Saison abgebrochen, könnten die Existenzen einiger Klubs gefährdet sein, wie die Deutsche Fussball Liga ausführt. Auch jene des BVB? Hans-Joachim Watzke gibt eine Erklärung ab.

Der Klubchef der Dortmunder kann alle Fans beruhigen. In einer Stellungnahme sagt Watzke: “Das Präsidium der DFL hat eine Entscheidung getroffen, die es zu respektieren gilt – unabhängig davon, dass es sicher auch andere Ansätze gegeben hätte. Wir müssen das jetzt alle gemeinsam solidarisch tragen und am Montag die entsprechenden Ableitungen diskutieren. Gleichwohl gilt – auch abhängig von dem, was am Montag beschlossen wird -, dass sich der deutsche Profi-Fussball in der grössten Krise seiner Geschichte befindet. Es steht zu hoffen, dass die Bundesliga-Klubs in den vergangenen Jahren so viel Substanz gebildet haben, dass alle diese Krise überstehen. Eine existenzielle Gefährdung von Borussia Dortmund ist nach allem, was wir heute einschätzen können, auszuschliessen.” Der BVB wird die Krise also überstehen.

psc 13 März, 2020 17:57