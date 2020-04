Barça ist heiss auf einen BVB-Profi

Der FC Barcelona nimmt einen Profi des BVB genauer unter die Lupe und könnte im Sommer aktiv werden.

Der portugiesische Allrounder Raphaël Guerreiro hat es den Katalanen angetan. Bereits 2016, vor dem Wechsel des 26-Jährigen zum BVB, war der Linksfuss bei Barça ein Thema. Allerdings machte der La Liga-Klub das Rennen nicht.

Vergessen ging Guerreiro in den Köpfen der Barça-Verantwortlichen seither keineswegs. Laut “Sport” wird die Personalie beim Verein nun wieder heiss diskutiert – obwohl der Nationalspieler in Dortmund noch bis 2023 unter Vertrag steht und demnach eine hohe Ablöse notwendig wäre. Der Bundesliga-Profi könnte als Ersatz für Junior Firpo kommen, der mit Inter in Verbindung gebracht wird.

Die ganz grosse Priorität im Sommer geniessen beim FC Barcelona vorderhand allerdings die Transferziele für die Offensive. Diese heissen Neymar und Lautaro Martinez.

psc 1 April, 2020 15:16