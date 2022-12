Der FC Sevilla bekundet Interesse an BVB-Stürmer Donyell Malen

Der FC Sevilla wird das Leihgeschäft mit dem dänischen Angreifer Kasper Dolberg wohl vorzeitig abbrechen und diesen in die Bundesliga schicken. Von dort könnte auch sein Nachfolger kommen. Donyell Malen ist bei den Andalusiern ein heisses Thema.

Der 23-jährige Niederländer spielt seit Sommer 2021 für Borussia Dortmund. Restlos überzeugen vermag der Flügelstürmer allerdings nicht. In dieser Saison ist ihm beispielsweise in 17 Spielen nur ein mickriges Törchen im DFB-Pokal gelungen, was ihm auch einen Platz im niederländischen WM-Kader gekostet hat. Ein vorzeitiger Verkauf von Malen ist daher nicht vollends ausgeschlossen. Laut Transferexperte Gianluca di Marzio bekundet der FC Sevilla durchaus Interesse an einer Verpflichtung. Unter Umständen könnte diesbezüglich bereits im Januar etwas gehen.

psc 6 Dezember, 2022 17:18