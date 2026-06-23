Felix Nmecha offen für England-Rückkehr

Die Zukunft von Felix Nmecha könnte trotz seiner jüngsten Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund wieder zum Thema werden. Laut aktuellen Berichten haben sowohl Manchester United als auch Liverpool über Vermittler Informationen zu einer möglichen Verpflichtung des deutschen Nationalspielers eingeholt.

Der 25-Jährige soll einem Wechsel in die Premier League grundsätzlich offen gegenüberstehen. Eine Rückkehr nach England wäre für Nmecha keine Überraschung, schliesslich wurde er in der Jugend von Manchester City ausgebildet. Besonders bemerkenswert: Erst im März hatte Nmecha seinen Vertrag in Dortmund langfristig verlängert. Dennoch berichten englische Medien, dass Personen aus seinem Umfeld derzeit verschiedene Optionen auf dem Markt ausloten.

Demnach sollen interessierte Vereine darüber informiert worden sein, dass eine Ablöse von etwa 52 Millionen Pfund ausreichen könnte, um eine Einigung zu erzielen. Beim BVB herrscht deshalb jedoch keine Unruhe. Die Dortmunder befinden sich nicht unter Verkaufsdruck und sollen die Situation gelassen betrachten. Intern gilt Nmecha weiterhin als wichtiger Bestandteil der sportlichen Planungen.

Für Manchester United und Liverpool könnte der Mittelfeldspieler dennoch interessant sein. Beide Vereine suchen nach zusätzlichen Optionen für das Zentrum und schätzen Nmechas körperliche Präsenz, Dynamik und Vielseitigkeit. Aktuell gibt es allerdings weder konkrete Verhandlungen noch offizielle Angebote. Die Berichte deuten vielmehr darauf hin, dass der Markt zunächst sondiert wird.