Fenerbahçe-Star Ferdi Kadioglu beim BVB im Gespräch

Der türkische Rechtsverteidiger Ferdi Kadioglu ist ein Thema bei Borussia Dortmund.

Der 23-Jährige spielt noch in seiner Heimat bei Fenerbahçe und ist dort gesetzt. In dieser Saison bestritt der siebenmalige Nationalspieler bereits 23 Spiele für seinen Verein. Auch in der türkischen Nationalmannschaft Kadioglu seit Sommer eine feste Grösse. Und was ihn besonders wertvoll macht: Er kann nicht nur auf der rechten Abwehrseite, sondern auch im Mittelfeld oder sogar links eingesetzt werden. Laut Transferexperte Ekrem Kronur hat der BVB den Spieler zuletzt bei der Partie gegen Hatayspor beobachten lassen.

Geboren wurde Kadioglu in den Niederlanden. Er verfügt auch über den entsprechenden Pass und war bis 2018 für Nijmegen aktiv. Ob der bis 2026 an Fenerbahçe gebundene Profi bald eine Topliga aufmischt, wird sich zeigen.

psc 30 Dezember, 2022 15:41