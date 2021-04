Fischer darf weiter träumen, Akanji trifft fast per Kopf

An diesem Samstagnachmittag gingen wieder einige Schweizer Legionäre ihrer Arbeit nach. Hier gibt es wie gewohnt die Übersicht zu den Auftritten.

Union Berlin – Werder Bremen 3:1 (0:0)

Für Urs Fischer und Co. lebt der Traum vom Europapokal! Vor allem die Leistung des Union-Angreifers Joel Pohjanpalo, der alle Tore seiner Mannschaft erzielte, ist an diesem Nachmittag hervorzuheben. Die Köpenicker kletterten mit dem Sieg auf Platz 7, können aber noch von Gladbach verdrängt werden.

VfL Wolfsburg – Borussia Dortmund 0:2 (0:1)

Kevin Mbabu stand im Vergleich zur Vorwoche wieder in der Wolfsburger Startelf. Hatte schon früh Glück, nicht verwarnt worden zu sein und spulte ansonsten sein gewohntes Tempo ab. Nach etwas mehr als einer Stunde musste Mbabu der neuen Systemausrichtung weichen. Admir Mehmedi wurde zum zweiten Mal als Joker eingesetzt, blieb dann aber weitestgehend ohne nennenswerte Aktion. Marwin Hitz wurde nur in der ersten Hälfte von Gerhardt (22.) geprüft, ansonsten eher unterfordert. Manuel Akanji hatte per Kopf die grosse Möglichkeit, Arnold stoppte den Ball allerdings vor der Linie (53.). Sein Auftritt war ansonsten grundsolide.

