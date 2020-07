Fix: André Schürrle löst Vertrag beim BVB auf

Borussia Dortmund und Flügelstürmer André Schürrle gehen definitiv getrennte Wege.

Wie der Bundesliga-Klub am Mittwoch mitteilt, wurde der noch bis Juni 2021 gültige Vertrag “im gegenseitigen Einvernehmen” aufgelöst. Zu welchen Konditionen ist nicht bekannt. André Schürrle stiess im Sommer 2016 für 30 Mio. Euro aus Wolfsburg zum BVB. Die hohen Erwartungen konnte der Weltmeister von 2014 allerdings nie wirklich erfüllen.

In den vergangenen beiden Jahren war er ausgeliehen, zunächst an Fulham und in dieser Spielzeit an Spartak Moskau. Nun ist der 29-Jährige vereinslos und kann sich somit ablösefrei einem neuen Klub anschliessen.

ℹ️ Borussia Dortmund und André Schürrle haben sich auf eine einvernehmliche Aufhebung des ursprünglich noch bis 2021 gültigen Vertrages verständigt. Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft, @Andre_Schuerrle! 🍀 — Borussia Dortmund (@BVB) July 15, 2020

psc 15 Juli, 2020 12:08