Fix: Borussia Dortmund verlängert mit Marwin Hitz

Der Schweizer Goalie Marwin Hitz bleibt für zwei weitere Jahre bei Borussia Dortmund.

Der 33-Jährige verlängert seinen Vertrag bis 2023. Hitz ist derzeit die Nummer 2 beim BVB, kam zuletzt wegen der Verletzung von Roman Bürki aber zu einigen Einsätzen. Auch in den kommenden Jahren wird er seine Rolle wohl beibehalten. Über den längerfristigen Verbleib in Dortmund freut sich der Familienvater: “Meine Familie und ich fühlen uns in Dortmund sehr wohl. Sportlich haben wir auch in dieser Saison noch große Ziele, die wir gemeinsam erreichen wollen. Ich bedanke mich für das Vertrauen und kann es kaum erwarten, möglichst bald wieder unsere Fans im Stadion zu sehen.”

Hitz wechselte im Sommer 2018 vom FC Augsburg zur Borussia. “Marwin geniesst bei uns sowohl sportlich als auch menschlich eine sehr hohe Wertschätzung. Die Vertragsverlängerung ist deshalb folgerichtig”, erklärt Sportdirektor Michael Zorc.

✍️ Der #BVB hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit @HitzMarwin um zwei weitere Jahre bis 2023 verlängert. Weitere Infos 👉 https://t.co/65EfxfXG2m — Borussia Dortmund (@BVB) February 25, 2021

psc 25 Februar, 2021 16:08