Fix: Felix Passlack bleibt dem BVB erhalten

Aussenverteidiger Felix Passlack bindet sich längerfristig an Borussia Dortmund.

Der 22-jährige Rechtsfuss hat seinen auslaufenden Kontrakt um zwei Jahre bis 2023 ausgedehnt. “Wir sind seit einiger Zeit in Gesprächen und freuen uns, dass wir sie jetzt zum Abschluss gebracht haben. Felix ist ein Kind der Region und mit dem BVB eng verbunden”, sagt Sportdirektor Michael Zorc. Passlack wurde in Dortmund ausgeliehen. Nach zwei Leihen zu Norwich City bzw. Fortuna Sittard ist er im vergangenen Sommer wieder zum BVB zurückgekehrt. In der aktuellen Saison bestritt er bisher 13 Pflichtspiele für die Profis.

psc 6 Mai, 2021 18:51