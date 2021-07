Fix: Malen unterschreibt beim BVB bis 2026

Borussia Dortmund gibt den Transfer von Donyell Malen bekannt. Der Niederländer unterschreibt beim BVB einen Vertrag bis 2026.

Es hatte sich unlängst angebahnt und am Dienstag trainierte Donyell Malen sogar schon mit der Mannschaft des BVB, ehe Borussia Dortmund den Transfer am Abend als perfekt vermeldet.

👍✔️ Borussia Dortmund hat den niederländischen Nationalspieler Donyell #Malen von der @PSV Eindhoven verpflichtet. Der 22-Jährige hat einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag unterschrieben. Alle Infos 👉 https://t.co/NcFB1fqRaz — Borussia Dortmund (@BVB) July 27, 2021

“Borussia Dortmund ist ein europäischer Top-Klub, der in der Bundesliga immer ganz oben mitspielt und auch in der Champions League hohe Ansprüche an sich selbst hat. Ich kann es kaum erwarten, mit meinen neuen Teamkollegen auf dem Platz zu stehen, mich mit den Besten messen zu können. Und natürlich bin ich gespannt auf die Fans und das Stadion, von dem ganz Europa schwärmt”, sagt Malen zu seinem Wechsel

“Donyell ist ein Spieler mit grossem Offensivpotenzial, der Torgefahr ausstrahlt, seine Kreativität einbringt und über hohes Tempo verfügt”, betont BVB-Sportdirektor Michael Zorc. Sebastian Kehl, Leiter der Lizenzspielerabteilung, merkt an: “Donyell hat uns mit seinen Leistungen bei der PSV überzeugt. Er kann in verschiedenen Systemen eingesetzt werden, sei es in der Spitze, als alleiniger Stürmer oder als einer von zwei Angreifern, aber auch auf den Aussenpositionen. Die BVB Fans können sich auf Donyell freuen.”

adk 27 Juli, 2021 18:40