Das sind die Forderungen des BVB für Augsburgs Wunschkandidat Enrico Maassen

Der Trainer der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, Enrico Maassen, ist Berichten zufolge der Wunschkandidat des FC Augsburg für die Besetzung des Cheftrainerposten. Der BVB stellt aber knallharte Forderungen.

Laut “Sport Bild” verlangt Dortmund 1 Mio. Euro Ablöse für den Trainer der Drittliga-Mannschaft. Maassen ist noch bis 2024 an den BVB gebunden. Die Herausforderung in der Bundesliga wäre für den 38-Jährigen ein gewaltiger Karrieresprung. Ob er zustande kommt, ist offen. Am Montag sagte Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl, dass es bislang “exakt ein Gespräch” mit dem FC Augsburg gegeben habe. Von einer Einigung, geschweige denn Vollzug, könne zurzeit keine Rede sein.

psc 7 Juni, 2022 14:11