Gerardo Seoane & Edin Terzic sind die Top-Kandidaten in Frankfurt

Eintracht Frankfurt sucht weiterhin den Nachfolger für Adi Hütter. Die grössten Chancen scheinen Noch-YB-Trainer Gerardo Seoane und BVB-Coach Edin Terzic zu haben.

Laut “Bild” sind dies derzeit die Topfavoriten für den Trainerposten bei der Eintracht. Terzic hat mit Borussia Dortmund in den letzten Tagen zunächst den DFB-Pokalsieg ergattert und später auch die Champions League-Qualifikation gesichert. Er hat also jüngst beste Werbung in eigener Sache betrieben.

Dasselbe trifft auch auf Gerardo Seoane zu, der mit YB seit seiner Ankunft im Sommer 2018 dreimal Meister geworden ist und in dieser Saison auch in der Europa League für Furore sorgte und unter anderem Bayer Leverkusen ausgeschaltet hat.

Offen ist nach wie vor ob Terzic den BVB und Seoane YB überhaupt verlassen wollen. Zudem sind neben dem Trainerposten in Frankfurt noch andere Ämter vakant, beispielsweise der Coaching-Job in Leverkusen.

psc 17 Mai, 2021 10:17