Giovanni Reyna meldet sich beim BVB endlich zurück

Giovanni Reyna könnte bei Borussia Dortmund nach monatelanger Pause bald sein Comeback geben.

Der 19-Jährige hat am Dienstag erstmals seit Ende August wieder am Mannschaftstraining des BVB teilgenommen. Reyna hatte sich bei einer Länderspielreise mit der US-Nationalmannschaft eine hartnäckige Muskelverletzung zugezogen. Nun ist er endlich wieder fit. Ob der Angreifer sogar schon für das Topspiel gegen den FC Bayern am Samstagabend ein Kandidat für den Kader ist, ist noch unklar.

psc 30 November, 2021 17:04