Giovanni Reyna: Die Zahlen zum neuen BVB-Vertrag

Giovanni Reyna unterzeichnet bei Borussia Dortmund in Kürze einen neuen Vertrag. Dieser hat es in sich.

Der 17-Jährige ist bereits jetzt ein wichtiger Bestandteil der Profi-Mannschaft. “Ja, es stimmt. Wir sind bemüht, mit Gio eine langfristige Lösung zu finden”, bestätigt BVB-Sportdirektor Michael Zorc in der “Bild”. Der Plan sieht vor, dass Giovanni Reyna an seinem 18. Geburtstag am 13. November einen langfristigen Kontrakt unterschreibt.

Dieser soll über fünf Jahre datiert sein. Derzeit ist der US-Nationalspieler nur noch bis Juni 2021 an die Dortmunder gebunden. Dieser würde sich mit seiner Volljährigkeit zwar automatisch bis 2023 verlängern, der Bundesligist will aber ein noch längerfristiges Engagement.

Reyna wird wohl zustimmen. Angeblich winkt ihm eine saftige Gehaltserhöhung auf rund 2,5 Mio. Euro pro Jahr.

psc 15 Oktober, 2020 09:14