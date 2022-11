Goalie-Legende: «Können froh sein, dass Gregor Kobel für den BVB spielt»

Gregor Kobel hat sich im Vergleich zu seiner Debütsaison bei Borussia Dortmund noch mal erheblich gesteigert und performt konstant auf sehr hohem Niveau. Roman Weidenfeller ist sicher, dass der BVB noch enorm viel Freude an dem Schweizer Goalie haben wird.

Roman Weidenfeller spricht in den allerhöchsten Tönen über Gregor Kobel. «Ich glaube schon, dass wir noch sehr lange Freude an ihm haben werden. Er weiss, wie gross der BVB und wie gross sein Stellenwert hier ist. Die Fans lieben ihn für seine Leistungen, er ist noch jung und hat ein extremes Entwicklungspotenzial vor der Brust», so Weidenfeller gegenüber dem «Sportbuzzer».

Kobel war im Sommer 2021 für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart zu Borussia Dortmund gewechselt und avanciert damit zum teuersten schweizstämmigen Goalie aller Zeiten. Weidenfeller ist überzeugt davon, dass Kobels Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist.

«Ich weiss aus vielen Gesprächen, dass er bereit ist, sich weiter zu steigern, pushen und stärken. Und das macht einen super Torhüter aus. Wir können stolz sein, dass Gregor für uns spielt», schwärt Weidenfeller weiter über Kobel.

Es ist nicht der erste Experte, der in der Vergangenheit ein Loblied auf Kobel angestimmt hat. Der 24-jährige Stadtzürcher sollte aufgrund seiner hervorragenden Auftritte eine WM-Nomination sicher haben. Die letzte Länderspielperiode verpasste Kobel aufgrund einer muskulären Verletzung.

aoe 5 November, 2022 17:08