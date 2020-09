“Götze ist ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben”

Seit knapp drei Monaten läuft die Suche von Mario Götze nach einem neuen Klub. Das in der Vergangenheit kolportierte Interesse wurde am Freitag von Hertha BSC bestätigt.

An zwei Händen lassen sich mittlerweile die Klubs aufzählen, die in den letzten Wochen mit einer Verpflichtung von Mario Götze in Verbindung gebracht wurden. Einer davon ist Hertha BSC. In der deutschen Bundeshauptstadt ist das Thema tatsächlich behandelt worden.

“Wir verbringen auf jeden Fall sehr viel Zeit damit, uns mit Spielern zu beschäftigen – und Mario ist auf jeden Fall ein Name, mit dem wir uns beschäftigt haben”, sagte Hertha-Sportdirektor Arne Friedrich am Rande der Partie zwischen den Berlinern und Eintracht Frankfurt (1:3) gegenüber “DAZN”.

Gemeinsam mit dem DFB unterwegs

Mehr wolle er zu dieser Thematik allerdings nicht sagen, fügte der neue Berliner Manager an: “Lassen wir uns einfach überraschen.” Läuft da also doch noch was zwischen der Hertha und dem früheren deutschen Nationalspieler?

Im noch bis 5. Oktober geöffneten Sommer-Transferfenster will Hertha noch mindestens einmal zuschlagen. “Wir sind weiter auf der Suche, doch noch haben wir Zeit und haben ein paar Eisen im Feuer”, offenbarte Friedrich, der mit Götze vor Beendigung seiner Nationalmannschaftskarriere sogar in einigen Spielen im DFB-Aufgebot stand.

aoe 26 September, 2020 12:28