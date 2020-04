Sehr gute Nachrichten für BVB-Jungstar Youssoufa Moukoko

Die Klubs der Bundesliga haben einem Antrag zugestimmt, wonach Spieler künftig bereits ab dem 17. Lebensjahr auflaufen dürfen.

Laut “Bild” wurde dies an der Versammlung der DFL bestimmt. Youssoufa Moukoko feiert am 20. November den 16. Geburtstag. Danach kann er für Borussia Dortmund auflaufen.

Derzeit spielt der Youngster noch in der U19 und pulverisiert dort diverse Rekorde. “Wir sind sehr froh über diese Entscheidung. Eine Entscheidung, die sofort und unmittelbar den Vereinen, aber auch den jungen Spielern in ihrer Entwicklung helfen kann. Die Mehrheit der Klubs will jetzt jungen, herausragend talentierten Spielern in absoluten Ausnahmefällen die Möglichkeit geben, den nächsten Entwicklungsschritt machen zu können”, sagt BVB-Nachwuchschef Lars Ricken gegenüber der “Bild”.

psc 2 April, 2020 13:39