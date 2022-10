Gregor Kobel ist für das Topspiel gegen den FC Bayern bereit

Der Schweizer Nati-Goalie Gregor Kobel steht seinem Verein Borussia Dortmund am kommenden Samstag im Topspiel gegen den FC Bayern wohl zur Verfügung.

Wegen eines Muskelfaserrisses muss der 24-Jährige seit einigen Wochen pausieren. Nun ist er aber auf dem Weg zurück. In der Champions League steht er am Mittwoch gegen den FC Sevilla noch nicht zur Verfügung, für den Samstag sollte es laut «Sport 1»-Reporter Patrik Berger aber wieder reichen. Kobel kam für den BVB in dieser Saison bisher zu sechs Einsätzen. Viermal blieb er ohne Gegentor.

#BVB wird morgen ohne Marco Reus und mit großer Wahrscheinlichkeit auch ohne Gregor Kobel nach Sevilla fliegen. Bei Reus wird Mitte der Woche geschaut, ob es für Bayern reicht, Kobel soll Sa. wieder spielen. Bei Mats Hummels wird vor Abflug kurzfristig entschieden. ⚫️🟡 @SPORT1 — Patrick Berger (@berger_pj) October 3, 2022

psc 3 Oktober, 2022 18:47