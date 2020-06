Der 24-Jährige lieferte eine defensiv äusserst solide Partie und konnte ausserdem mit seiner Ruhe am Ball und guten Spieleröffnungen punkten. Seine Leistung wird nun gewürdigt. Akanji hat es in die Elf des Tages der “Sportschau” geschafft. Von der “Friseur-Affäre”, die dem Abwehrspieler wie Jadon Sancho eine Geldstrafe eingebrockt hat, liess er sich offensichtlich nicht negativ beeinflussen.

Hier die komplette Auswahl:

1️⃣1️⃣ Die beiden Teams, die ganz oben in der Bundesligatabelle stehen, dominieren auch die Elf des Tages am 30. Spieltag: Der @FCBayern und der @BVB stehen nicht umsonst an der Tabellenspitze. #ElfDesTages #Bundesliga pic.twitter.com/H1eTCJv1JV

— Sportschau (@sportschau) June 8, 2020